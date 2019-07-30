Украина имеет все возможности бороться за возвращение Донбасса, – эксперт. Новости

Украина имеет все возможности бороться за возвращение неподконтрольных территорий Донбасса, не дожидаясь, пока Россия проявит инициативу в урегулировании вооруженного конфликта. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

«Мы прекрасно понимаем, от кого зависит какая-либо конструктивность в российско-украинской войне. За время переговорного процесса актуализация политической части, например, – со стороны Украины не было ни одного саботажа», – говорит он.

«А со стороны РФ была раздача [российских] паспортов, упрощенная система выдачи паспортов, разговоры вообще о всей Украине или всех Донецкой и Луганской областях. Это "гумконвои" постоянные на территории, это новейшее вооружение, которое поставлялось туда и испытывалось. Это целый ряд вещей, которые противоречат не только договоренностям, а самому духу любого мирного процесса и решения конфликта. Наоборот – идет эскалация и нагнетание ситуации. Соответственно, пока говорить о доброй воле со стороны России не приходится», – продолжил Саакян.

По его словам, при этом ничего не мешает украинским властям сделать определенные шаги для возвращения Донбасса.

«Мы должны вырабатывать инструменты возвращения Украины на оккупированные территории там, где мы это можем уже сейчас делать – усиливать наше влияние. Это информационная, гуманитарная, социально-культурная составляющие. Даже нормальный режим получения украинских документов – упрощенный для людей из оккупированных территорий. Например, первый паспорт или свидетельство о рождении для тех, кто родился на оккупированной территории, возможности для их выезда для получения», – отметил политолог.

«Все это восстановило бы намного больше связей с Украиной и оккупированной территорией, с людьми там, чем какие-либо переговоры, ультиматумы и уговоры всего мира по отношению к Российской Федерации», – считает эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш.Макси-ТВ»

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