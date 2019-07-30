Два города – одно сердцебиение: Воспоминания выпускницы ДонНУ в Виннице (Фото). Новости

Вуз-переселенец, Донецкий национальный университет им. В. Стуса, (перемещен в 2014 году из Донецка в Винницу) был основан в 1937 году. Сейчас в его составе 8 факультетов и один научно-учебный институт. Здесь учатся более 5 тыс. студентов. Вуз готовит 35 бакалаврских и 37 магистерских программ.

На сегодняшний день ДонНУ сотрудничает с более 70 учебными заведениями из более чем 130 стран мира.

В здании, где сейчас расположен вуз-переселенец, 5 лет назад находился завод «Кристалл», который занимался огранкой бриллиантов.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

За 2 года сотрудники университета вместе со студентами превратили неудобные заводские корпуса в комфортные учебные помещения.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Выпускница ДонНУ Надежда Святченко поступала в вуз в 2013 году, в тогда еще мирном Донецке. Сейчас девушка зарабатывает тем, что консультирует частных лиц и гражданские организации. В этом ей пригодились полученные в ДонНУ знания по политологии. «Всегда хотела поступить в Донецкий национальный университет, потому что это статусно, это красиво, это романтично в какой-то степени. Университет с большой историей», – отмечает выпускница вуза.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

С началом боевых действий на Донбассе университет еще некоторое время работал под обстрелами, спеша оформить своим студентам все необходимые для перевода документы. После этого силами преподавателей и студентов удалось эвакуировать почти весь вуз. «Было сложно морально, было сложно физически – 18-летнего ребенка отпустить родителям, отпустить свою жизнь, собрать чемоданы и перевестись», – вспоминает бывшая студентка ДонНУ.

Перевозить пришлось 14 учебных корпусов, лаборатории, оборудование, документы, учебники, а потом – развернуть это все в новых, еще не приспособленных к обучению, помещениях.

«4 октября мы пришли в этот корпус – в "Кристалл" и начали делать из камня кристалл. Отдраивали его профессора, преподаватели, ректор, студенты. Мы стали командой, мы стали семьей», – говорит Надежда.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Промышленное прошлое корпусов все еще заметно. Инфраструктура корпусов продолжает развиваться, но ее нынешнее состояние уже не сравнить с тем, что было 2-3 года назад.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Тогда же на стенах коридоров появились различные картины. Одну из них нарисовала Надежда Святченко. В одном полотне – главные достопримечательности двух ее родных городов – Донецка и Винницы. «Для меня было важно, чтобы люди здесь видели, что важно для нас, а студенты, которые приезжают оттуда, видели, что важно для Винницы. Два города – одно сердцебиение», – подчеркнула автор.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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