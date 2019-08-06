Переселенцы из Донбасса рассказали о ситуации с поиском работы. Новости

В первом квартале 2019 года среди переселенцев – 54% трудоспособного населения, из которого у 48% была работа, а еще 6% активно искали ее и были готовы выйти на работу в течение двух недель. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, среди безработных переселенцев, которые активно искали работу, было 79% женщин и 21% мужчин. Среди экономически неактивного населения 21% переселенцев-пенсионеров, 15% ВПЛ заняты работой по дому, уходом за детьми и другими лицами в домохозяйстве, еще 5% были лицами с инвалидностью, 4% – студенты и 1% – безработные.

Среди 6% ВПЛ, которые активно искали работу, 32% были безработными менее года, 36% оставались без работы от 1 до 4-х лет, еще 13% были безработными более 4-х лет, а 9% никогда не работали ранее. Большинство (90%) переселенцев, которые активно искали работу, сообщили, что сталкивались с трудностями, из них об этом заявили 92% женщин и 84% мужчин.

Наиболее частые проблемы переселенцев при поиске работы следующие:

нехватка вакансий в целом – 58%;

низкая заработная плата на предлагаемых вакансиях – 52%;

отсутствие вакансий, соответствующих квалификации – 25%;

неудобный график работы – 22%;

необходимость долго добираться к месту работы – 17%;

трудности сочетания работы и семейных обязанностей – 14%;

дискриминация в связи со статусом ВПЛ – 14%;

отсутствие знаний и навыков – 10%;

дискриминация по возрасту – 9%.

«Непосредственное трудоустройство рассматривается среди безработных ВПЛ как эффективный способ поддержки, о чем сообщали 82% опрошенных. Среди ВПЛ, которые ищут работу, 60% делают это через друзей и родственников, 52% – через интернет, и 39% – через государственные центры занятости», – отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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