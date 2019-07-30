Выборы в Украине: ЦИК приняла все оригиналы протоколов с итогами голосования. Новости

Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 30 июля, приняла все протоколы с мокрыми печатями из 199 округов. Последним протоколы с итогами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду сдал округ №69.

Процесс подведения итогов голосования затягивается из-за того, что в некоторых регионах еще продолжаются судебные разбирательства по подсчетам голосов. Кроме того, ЦИК направила протоколы с мокрыми печатями на доработку около 30 окружным избирательным комиссиям. Пока все протоколы с «мокрыми» печатями не будут сданы в ЦИК, огласить официальные результаты внеочередных выборов в парламент не могут.

Согласно закону, Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты парламентских выборов до понедельника, 5 августа.

Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий на досрочных выборах в Верховную Раду.

Как сообщалось ранее, согласно данным Национального экзитпола, в Раду проходят 5 партий. Явка в Донецкой области составила 46%, в Луганской – 49%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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