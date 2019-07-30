Без парада: Как отпразднуют День независимости Украины в 2019 году. Новости

В Киеве в День независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа, вместо традиционного парада с демонстрацией военной техники на центральной улице столицы проведут Шествие Достоинства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 июля, в ходе брифинга в Киеве заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

«Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по центральной улице Киева – Крещатику – пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад. Вместе с военными в мероприятии также примут участие, в частности, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры», – сказал он.

«Действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах. В Шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого глава государства обратится к украинскому народу. Также в центре Киева состоится грандиозный концерт, организацией которого занимается один из известных украинских режиссеров», – добавил глава Офиса президента Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада военной техники ко Дню независимости Украины не будет, а сам праздник пройдет в новом формате.

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