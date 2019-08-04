Львиная доля продукции идет на экспорт: Переселенец из Донецка восстановил бизнес на Киевщине (Фото). Новости

Переселенец из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Анатолий Стефутин строит новую жизнь уже в Киевской области. Он владеет деревообрабатывающем бизнесом. Львиная доля продукции Анатолия идет на экспорт.
В Донецке у Анатолия был успешный бизнес. В 2014 году он не стеснялся своей патриотической позиции и верил, что украинская армия вот-вот освободит шахтерскую столицу от незаконных вооруженных формирований. «В подвале подготовили все самое необходимое – вода, еда, какие-то постельные принадлежности. В любой момент были готовы бежать, опускаться в подвал, прятаться», – вспоминает мужчина.
Но вместо подвала ему пришлось вообще бежать из дома. Большую часть оборудования Анатолию удалось вывезти и деревообрабатывающий бизнес он восстановил. Но современные фрезы немецкого производства – очень точные и высокоскоростные – приобрел благодаря гранту. Более 2 тыс. евро Анатолий получил от Международной организации по миграции (МОМ). Бизнес-план на конкурс писал благодаря собственным знаниям – имеет два высших образования. При этом Анатолий продолжает заниматься и практикой – ежедневно работает в цеху рядом с рабочими. «Минимум полдня я работаю на станках. Можно назвать меня играющим тренером», – говорит Анатолий.
Продукция, которую производят на предприятии Анатолия, – мольберты и станки для вышивания. На экспорт ее берут, потому что качественная и не дорогая.
Но мотивация у мужчины особенная. «Хочется гордо писать "Сделано в Украине" и ставить восклицательный знак», – поделился Анатолий Стефутин.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»
Читайте также:
- Дважды потерявший дом: Житель Припяти из-за войны переехал в Мариуполь и делает «ирландскую» мебель
- На Луганщине переселенка после закрытия бизнеса нашла себя в общественной деятельности
- Война нас не сломала, а сделала сильнее: Как переселенка из Донецка начала жизнь «с нуля»
- Такие, как и тысячу лет назад: Переселенец из Донецка производит средневековые боевые щиты (Фото)
- От фюзеляжа до табурета: В Красногоровке переселенец открыл столярный цех и развивает дело (Фото)
Комментарии