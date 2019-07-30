Как выглядит Донецк в комендантский час (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке во время комендантского часа по пустым улицам и проспектам проезжают поливочные машины. Соответствующие фото сегодня, 30 июля, размещены в соцсетях пользователем «Donetsk2019».

Он уточнил, что фото сделаны в 00:01. «Необычные, мягко сказать, впечатления от абсолютно пустых улиц. Но зато поливалки практически на всех улицах и проспектах», – пишет житель Донецка.

При этом горожане в комментариях к фото отмечают, что уже давно привыкли к тому, что приходится жить в условиях комендантского часа, который ввели в «ДНР», другие им саркастически парируют:

«Щаслива: «Коммендантский час, в общем-то, уже и не мешает, тут днем некуда ездить особо, а куда ночью?»

Вадим: «Привыкнуть можно и в собачьей конуре жить, и не такая она и маленькая будет казаться со временем, и даже непонятно будет, зачем из нее вылазить...»

Напомним, что «мэр» неподконтрольной Горловки Иван Приходько заявил, что комендантский час нужен лишь в прифронтовых районах неподконтрольной украинским властям части Донетчины.