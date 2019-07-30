Дома не помешает: Мэр Славянска сдаст анализы на наркотики, чтобы получить оружие. Новости

Городской голова Славянска (Донецкая обл.) Вадим Лях намерен приобрести травматическое оружие, а для этого – пройти расширенное обследование и сдать также тест на наркотики. Процедуры назначены на среду, 31 июля, в одном из медучреждений Славянска. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 июля, мэр Славянска рассказал во время пресс-конференции.

Процесс сдачи анализов Лях решил сделать публичным, пригласив на «мероприятие» журналистов.

Отметим, что Лях являлся кандидатом в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. Во время предвыборной кампании он призывал всех участников гонки сдать анализы на наркотики.

«Прошла неделя после выборов, но так никто и не откликнулся. Раз сказал "А", нужно говорить "Б", я так считаю. Поэтому конвертирую это в следующий момент. Как действующий мэр я имею право на травматическое оружие, на сегодняшний день у меня его нет. Думаю, ситуация такая, что оно бы мне дома не помешало. Поэтому пройду все необходимые шаги для получения травматического оружия. Это соответственно предполагает прохождение каких-то тестов, но не предполагает прохождения полного расширенного обследования по наркотикам. Просто это будет в качестве определенного бонуса – пройду еще и расширенный тест на наркотики, так сказать, на профпригодность. Все это будет посвящено получению оружия», – рассказал мэр.

«Как я смотрел, у разных наркотиков есть разное время выведения из организма, от трех дней до недели, а некоторые держатся около месяца. Я буду сдавать анализы, которые не предполагаются к сдаче для получения оружия. Я хочу пройти расширенный тест», – добавил Лях.

С выбором модели травматического оружия и местом для тренировок по стрельбе будущий стрелок еще не определился: «То, что посоветуют, то и возьму. Выйду из отпуска – и займусь. Для начала можно и в пейнтобол [сыграть] – у нас в парке "Шелковичный" есть, где можно пройти физическую подготовку по стрельбе. А если не шутить – сначала пройду тесты, приобрету оружие, а потом уже свяжусь с горотделом полиции. Они подскажут, как это делается», – резюмировал Вадим Лях.