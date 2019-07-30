КПП «Еленовка»: В «ДНР» распорядились выделить в этом году 50 миллионов рублей на обустройство. Новости

На реконструкцию КПП «Еленовка» в «ДНР» постановили выделить в этом году почти 50 миллионов рублей (20 млн грн, по местному курсу на сегодня, 30 июля). Соответствующее «распоряжение правительства ДНР» было принято 25 июля 2019 года.

«Министерству финансов ДНР обеспечить в 2019 году финансирование работ за счет средств республиканского бюджета в размере 49 999 525 руб.», – говорится в «распоряжении».

В нем уточняется что генеральным подрядчиком на выполнение работ по строительству определено ГП «Стройресурс».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» на КПП «Еленовка» строители приступили к работам по бетонированию площадки. При этом фото проведения работ отсутствуют, демонстрируются только макеты, как должен будет выглядеть КПП после благоустройства.

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