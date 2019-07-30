В «ДНР»: Что грозит за нарушение комендантского часа (Фото). Новости

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за нарушение комендантского часа предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, а также привлечение нарушителей комендантского часа к общественным работам или оплате штрафа.

Напомним, что комендантский час длится в «ДНР» с 23:00 до 04:00. Сторонники действия комендантского часа поясняют его необходимость тем, что «идет война и учащаются диверсионные вылазки». Также пеняют на криминальную причину, так как число драк и криминальных происшествий в ночное время стало меньше.

Согласно местному «законодательству», без специального разрешения никто не имеет права находиться на улице после 23:00 и до 04:00. Нарушителей доставляют в отдел «полиции» для разбирательства и составления протокола.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке во время комендантского часа по пустым улицам и проспектам проезжают поливочные машины. Также напомним, что в «ЛНР» назвали суммы штрафов за нарушение комендантского часа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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