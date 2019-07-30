В Покровске помещение ОИК № 50 находится под охраной полиции. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) помещение окружной избирательной комиссии (ОИК) № 50 находится под охраной полиции. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.
По решению ОИК, здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. Сейчас нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено.
На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции.
У ОИК № 50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет.
На месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан.
Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу.
В полиции напомнили, что по информации о возможных нарушениях избирательного законодательства продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).
Ранее сообщалось, что в Покровске голоса избирателей на внеочередных парламентских выборах на окружном избирательном округе № 50 пересчитают. Такое решение 27 июля принял Донецкий окружной административный суд.
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