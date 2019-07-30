В «ДНР»: В Седово отдыхающих на катамаране чуть не унесло в открытое море. Новости

В неподконтрольном украинской власти Седово (Донецкая обл.) четырех человек на катамаране чуть не унесло в открытое море. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в «МЧС ДНР».

«Водолазы РСЦ на резиновой лодке с подвесным мотором вышли в море и на расстоянии 100 метров от берега отбуксировали катамаран, на котором находились четыре человека», – сказано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 29 июля.

Ранее сообщалось, что в акватории Азовского моря между Седово и Новоазовском (Донецкая обл.) погибли два рыбака.