Рост прожиточного минимума: Жители Покровска рассказали, кому и сколько денег добавили и на что этого хватает (Видео). Новости

В июле многие жители Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) из-за роста прожиточного минимума получили повышенный размер пособий.

Так, покровчанка Наталья самостоятельно воспитывает племянников. Дети осиротели несколько дней назад. «Я сестру только похоронила, ее детки остались со мной. У меня у самой двое и вот двое деток осталось. У них папы нет. Только оформляю все эти документы», – говорит она.

Сейчас при потере кормильца на ребенка выплачивается 1 тыс. 564 грн. В связи с ростом прожиточного минимума помощь увеличилась почти на 5%.

Покровчанка Татьяна ухаживает за больным мужем, он получает пенсию по инвалидности. Выплату повысили на полтысячи. Однако, как говорит жена, даже на лечение этого не хватает. «Вообще никак не повлияло. Потому что подняли цены на все остальное. Что такое 2 тысячи? Как хлеб подорожал, продукты», – сетует женщина.

Чуть больше денег с июля получают на ребенка одинокие матери. «Помощь одиноким матерям теперь будет соответственно сумм: до 6 лет – 1 699, это 100%, и с 6 до 18 – 2 118», – сообщила заведующая сектором приема граждан управления соцзащиты населения Покровской горсовета Наталия Калантай.

Также можно рассчитывать на помощь, если в семье прибыль меньше прожиточного минимума. Однако, для этого надо самостоятельно обратиться к соцработникам. Так планирует сделать покровчанка Лидия. Пенсионерка жалуется, что ей едва хватает денег на еду. «Пилюли вот, взяла одну пластинку, 120 грн отдала. Неделю попью, и все», – поделилась она.

Сейчас прожиточный минимум составляет 1 тыс. 936 грн. Но, по словам людей, это мало:

«Хотя бы тысяч 10»;

«Это только на продукты, не более»;

«Десяточку, ну, и то не хватит»;

«Надо поднимать минимальные зарплаты, и пенсии, и пенсии по потере кормильца и по уходу за лицами с инвалидностью. Потому что люди не справляются».

По словам специалистов, не изменилась помощь при рождении ребенка. Сумма составляет по-прежнему 41 тыс. 280 грн. Следующее повышение прожиточного минимума будет зимой.

Напомним, заложенный в законе о государственном бюджете Украины размер прожиточного минимума занижен почти в два раза.

Источник: ТК «Донбасс»

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