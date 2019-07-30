За месяц до начала учебного года: В Мариуполе закрывают школу (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за месяц до нового учебного года родителям учеников общеобразовательной школы №26, где учатся 700 детей, сообщили, что заведение закрывают на капитальный ремонт. Разговоры об этом шли уже несколько месяцев. И только сейчас решение приняли окончательно.

Третьеклассница Лиза Шапурма расстроилась из-за того, что 1 сентября пойдет в другую школу. Ей придется искать новых друзей. Но, по словам девочки, хорошо, что теперь занятия будут во вторую смену. «Это немного легче, потому что ты уже с утра просыпаешься и тебе не надо быстро собираться, собирать портфель. Куда-то прям бежать. Даже просто, если ты с вечера сделаешь уроки, может ты на море успеешь походить», – говорит она.

Эту школу будут ремонтировать два года. Сейчас решается, куда распределить детей. Но родители за то, чтобы классы не разделяли. «А как это? Это нарушение всего учебного процесса. Невозможно проконтролировать будет. И дети уже привыкли к преподавателям. Вариант 32 и 31 вообще не рассматривается, потому что это 6-7 км от нашей школы», – рассказала мать четырехклассника Елена Порядченко.

Как стало известно, начальные классы планируют перевести в школу №32. Она находится в нескольких километрах от этой – в поселке Моряков. А выехать оттуда можно только на одной маршрутке. «Как туда ребенка доставлять, понятия не имею. Бросать работу и сидеть с ребенком. Потому что отвезти его к обеду, к вечеру забрать», – сказал отец четырехклассника Сергей Лазаренков.

Директор учебного заведения уверяет, что учителей и учеников переведут всем составом. Говорит, если школа будет далеко – решение найдут. Это уже обсудили в профильном департаменте. «Если же мы будем располагаться именно в этой школе, то нам нужны автобусы, чтобы транспортировать детей и учителей начальной школы. То есть, они должны сопровождать их. Рассматриваются также и другие варианты. У нас в образовательном округе есть и другие школы. Мы рассматриваем множество вариантов. Но еще ни один из них не утвержден», – сообщил директор ООШ Николай Чайкин.

Поэтому родители до сих пор ждут решения, где приютят их школу. А первый звонок прозвенит уже через месяц.

Напомним, Николай Чайкин – самый молодой директор школы Украины.

Источник: ТК «Донбасс»

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