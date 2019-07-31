За колючей проволокой: Что осталось от дома основателя Донецка (Фото). Новости

В ныне неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает разрушаться Дом Юза.

Английский инженер Джон Юз (Хьюз, англ. John Hughes) считается основателем будущего Донецка. В 1869 году он покупает земли на берегу реки Кальмиус и начинает строительство металлургического завода с рабочим поселком Юзовка. Дату постройки поселка принято считать временем основания города Донецка.

В 1874 году 60-летний Юз построил в поселке для своей семьи одноэтажный дом, рассчитанный на 8 комнат. Здесь проживал промышленник с двумя старшими сыновьями. За домом находились хозяйственные постройки и был разбит большой сад.

Затем из Англии в Юзовку приехали жена, дочь и младший сын Юза. Жене и дочери одноэтажный дом не понравился, и в 1887 году к одноэтажному строению начали пристраивать двухэтажный особняк. Смерть Джона Юза в 1889 году прервала строительство, но затем его продолжили старшие сыновья. Летом 1891 года все работы были окончены и осенью братья Юзы начинают жить в новых апартаментах вместе со своими семьями.

Юзы жили в доме до 1903 года, затем уехали из Юзовки навсегда. После их отъезда до 1907 года в доме жил управляющий заводом Андерсон. А после его отъезда в Англию в доме обосновался новый управляющий – Адам Свицын. Он здесь прожил до 1918 года, пока завод не был национализирован большевиками.

Клуб им. Ленина, 1917-1926 гг.

После Второй мировой войны здесь был роддом, затем – артель по производству безалкогольных напитков, после – артель общества глухонемых.

А дальше началась весьма темная история, которая длится по сей день. С конца 1990-х годов участок со зданием был арендован неким предприятием закрытого типа. Новые владельцы, во-первых, построили вокруг дома гаражи, а во-вторых, обнесли участок глухим забором. На территорию, прилегающую к дому не пускали никого, в том числе сотрудников Донецкого областного краеведческого музея. В последний раз музейным работникам и краеведам удалось побывать в доме и осмотреть его в июне 2009 года. Тогдашний вид старинной усадьбы оптимизма не добавил. Запустение, битый кирпич… Нет ни одной металлической детали, кроме двух сохранившихся фонарных решеток на здании. На месте бывшей гостиной просто тупо положен асфальт.

Дом Юза, 2006 г.

В 2012 году мэр Донецка Александр Лукьянченко заявил, что городские власти приступают к реализации проекта по восстановлению Дома Юза. «Среди депутатов горсовета нашлись неравнодушные люди, которые хотят воссоздать историю своего города. Они провели серьезную подготовительную работу, выкупив эти развалины. После восстановления этого исторического строения в полном объеме есть намерение создать там Музей основания города Донецка», – сообщил тогда мэр Донецка. И уже в 2013 году начался сбор архивных материалов, касающихся этого здания. Но реализацию этого проекта, как и многих иных, в начале 2014 года перечеркнула «русская весна».

В настоящее время Дом Юза так и стоит полуразрушенным. Все также он обнесен забором, который в некоторых местах даже опутан колючей проволокой. Первый этаж уже напрочь скрыт разросшимися деревьями. Прилегающая территория напоминает свалку. Все также на территорию бывшего особняка попасть невозможно, а за забором слышен лай собак.

Как выглядит данное место сегодня – в фотографиях «Донецких новостей»:

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