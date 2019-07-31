Со вкусом восьмого сезона: Жители Донецка оценили «республиканское» мороженое «Игра престолов» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке хладокомбинат «Винтер» начал выпуск мороженного, посвященного сериалу «Игра престолов».

Как пишет местная газета, инициатором новшества стал гендиректор «Винтера» Андрей Щукин – поклонник фэнтези-сериала.

На 6-ти упаковках изображаются гербы 6-ти правящих Домов киносаги, а на 7-й – один из главных персонажей сериала – Король Ночи.

Линейка «Game of Ice cream» – это 7 видов мороженого разных видов и вкусов: эскимо, шоколадный пломбир, фруктовое, с соленой карамелью и другое.

Жители Донецка уже опробовали новинки и своими впечатлениями делятся в соцсетях.

В целом, дончане положительно оценили маркетинговый ход «республиканского» производителя. А вот вкусовыми качествами довольны не все, больше всего не понравилось мороженое со вкусом вишни.

«Что подкупило – оригинальная задумка компании производителя, и красивый слоган в стиле Game of thrones – "Винтер близко! ". Эдакий наш, отечественный каламбур – "Зима близко! ". Если, вы фанат культового сериала "Game of thrones", или книги Д. Мартина – мимо такого мороженого вы не пройдете и обязательно его купите. Цена у него очень доступная всего 41 руб. (17 грн по местному курсу валют, – ред.). Увы на этом достоинства мороженого заканчиваются», – пишет блогер «Grader».

«Очень вкусное. Возможно, конечно, на первое время, но у кого есть возможность – обязательно попробуйте. Я не большой любитель мороженного, но конкретно это очень ок (перепробовал все вкусы)», – делится «Zitzq».

«Со вкусом восьмого сезона не берите, у меня от него брат королевы умер», – «юморит» «Villy».

Также критике подвергся состав продукта. «Состав на обратной стороне упаковки подтвердил мои подозрения. "Пальма", усилители вкуса, стабилизаторы, хотя молоко было заявлено, но по вкусу его не слышно вообще. Серия "Game of Ice cream", увы, не стала фантастической игрой вкусов и кондитерского мастерства. Если вам нравится легкое воздушное мороженое с заменителем молока, думаю, эта винтеровская серия вам придется по душе. Я же поклонник, классического жирного пломбира, из натуральных молочных сливок. Так что такие игры вкуса не для меня», – продолжает в своем обзоре «Grader».

«С обратной стороны можно ознакомится с не самым идеальным составом», – подтверждает дончанка Оксана.

Первым на прилавки магазинов поступило мороженое «Семья. Долг» с гербом рыбы на упаковке и со вкусом соленой карамели. Данный продукт символизирует Дом Талли из киносаги, герб рода – серебряная форель на красно-синем фоне, девиз– «Семья, дол, честь».

Мнения дончан о «Семье. Долге»:

«Муж еще вчера опробовал. Был в восторге… Я пробовала уже сегодня. Ну, ничего так, приемлемо на вкус. Не приторно – начинки соленая карамель очень даже кстати. И ее не так уж и много в самом мороженом. На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные, но попробовать стоит»;

Инна: «И ничего оно не соленое. Может меня просто сложно удивить?».

Таргариены – в саге девизом Дома является фраза «Пламя и кровь», а символом – красный трехглавый дракон на черном фоне.

В «ДНР» Дому Таргариенов соответствует мороженое «Вишня и лед» – с фруктовым наполнителем «Вишня».

Мнения дончан:

«Решили "Вишню" попробовать. В итоге – мужчинам понравилось, мне не очень. Я ожидала кислой начинки, а джем внутри оказался слишком сладким для меня. Не хватило мне кислинки вишневой. А само моржо и глазурь как всегда на высоте. Но кислинки не хватило»;

«Grader»: «Вкус "Льда и вишни" мне не понравился... Внутри упаковки меня ждало обыкновенное эскимо на палочке, в шоколадной глазури. Отмечу, глазурь вкусная. Белая, "молочная" начинка, не выдерживает никакой критики. Какие-то мелко пористые вкрапления, характерные для кокосовой стружки, нежели для замороженного молока. Вишневый джем – "из того же материала". Наверное, при производстве этого джема ни одна вишенка не пострадала. Состав на обратной стороне упаковки, подтвердил мои подозрения. «Пальма», усилители вкуса, стабилизаторы, хотя молоко было заявлено, но по вкусу его не слышно вообще»;

Оксана: «Шоколадная глазурь тут не самая вкусная, но белое мороженое вместе с вишневым наполнителем мне очень понравилось (хоть я не люблю белое). Это, конечно, не самое лучшее что я ела из мороженого, но оно как на меня стоит внимания».

Девизом Дома Ланнистеров является фраза «Услышь мой рёв!», герб – золотой лев, стоящий на задних лапах, на малиновом поле.

В «ДНР» Дому Ланнистеров соответствует мороженое «Почувствуй мой вкус» – с фруктовым наполнителем «Клубника».

Мнения дончан:

«Очень сладко, но выраженно клубнично»;

Оксана: «До этого я пробовала мороженое с вишней, так вот с клубникой понравилось немного больше. Сверху мороженое покрыто шоколадной глазурью, внутри оно белое с клубничной начинкой (довольно вкусной). Найти недостатки у него при желании можно, но искать их в данном случае не хочется».

На гербе у Дома Мормонтов – черный медведь в зеленых лесах, девиз – «Мы здесь стоим».

В «ДНР» Дому Мормонтов соответствует мороженое «Почувствуй мой вкус» – с фруктовым наполнителем «Черная смородина».

Мнения дончан:

«"Смородина" мне очень-очень понравилась. Вот это тот кислый вкус, которого мне хватило в вишневом наполнителе (я до сих пор не могу понять, зачем вишню так солодить надо было)»;

5-й и 6-й вид мороженного связаны с Домом Баратеоны (герб – черный коронованный олень, стоящий на задних ногах на золотом поле, девиз – «Нам – ярость») и Домом Старков (герб – серый лютоволк на белом-зелёном фоне. Девиз – «Зима близко».

В «ДНР» этим Домам соответствует мороженое – «Нам сладость» со вкусом шоколада и ванильным «Жара близко».

«Пломбиры зачетные. Ничего лишнего, просто и вкусно», – отмечают дончане.

Последний вариант – мороженое с ароматом кокоса «Король Кокоса», посвященное главному отрицательному персонажу «Игры престолов» – Королю Ночи:

Сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Первый сезон сериала вышел в 2011 году, в этом же году вышел 8-й сезон саги, после чего проект был закрыт.

Как сообщалось ранее, фабрику «Винтер» после длительного простоя запустили лишь в мае 2019 года.

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