Ситуация с трудоустройством переселенцев улучшилась, – отчет. Новости

В начале 2019 года уровень занятости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) улучшился в сравнении с прошлым годом. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в июле 2019 года.

Согласно документу, в марте 2019 года доля занятых ВПЛ составила 48%, из которых 2% были самозанятые.

Отмечается, что для населения Украины в целом уровень занятости заметно выше и остается стабильным. Так, согласно данным Государственной службы статистики Украины, доля занятых лиц среди населения в возрасте 15-70 лет составляла 58% в период с июля по сентябрь 2018 года, и 57% в период с октября по декабрь 2018 года.

«Разница между уровнем занятости до и после перемещения была крупнейшей в промышленном секторе. В частности, наблюдается 6% снижение количества ВПЛ, работающих в промышленном секторе после перемещения», – говорится в отчете.

Доля переселенцев с долгосрочной занятостью (более 12 месяцев) в январе-марте 2019 года составила 71%, и столько же ВПЛ отметили, что нынешняя работа соответствует их квалификации, среди них большинство (81%) проживали на подконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей. Также остается городом с самой высокой занятостью среди переселенцев Киев – здесь трудоустроены 87% ВПЛ.

Согласно опросу, наибольший уровень занятости переселенцев:

в сфере услуг – 21%;

в торговле – 17%;

в государственном управлении – 13%;

в сфере образования – 13%;

в промышленности – 12%.

Фото: скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично. Переселенцы также оценили свои нынешние условия проживания и назвали главные причины, по которым посещают или не посещают неподконтрольные украинским властям территории Донбасса.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.