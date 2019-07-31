Лучше явно не стало: Житель Горловки показал 88 квартал (Видео). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как сегодня выглядит спальный район города – 88 квартал.

«Лучше явно не стало. Ямы на въезде стали шире и глубже. Так что место здесь намоленное (водителями и пассажирами)! Помещение бывшего "Импульса" по-прежнему пустует. "Авоська" и "Аверс" – в центре внимания. Покупателей – по пальцам одной руки», – комментирует Михаил.

По его словам, в этом спальном районе Горловки много неработающих ларьков и магазинчиков, некоторые из которых давно разграблены. «Кто бы мог предположить, что в Горловке будут нерентабельными продуктовые магазины?!! Это нонсенс! Раньше они росли, как грибы после дождя, и все были в выигрыше!», – отмечает горловчанин.

«Руины на окраине квартала давно готовы к съемкам фильмов по мотивам Стивена Кинга. Местные жители их уже не замечают. Движение в этой части города неспешное, скорее "затухающее". На детской площадке встречаю малышей, это единственное, что радует глаз и вселяет надежду», – добавил Михаил.

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