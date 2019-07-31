На Донбассе стартовал пилотный проект по помощи пострадавшим от взрывоопасных предметов. Новости

На Донбассе стартовал пилотный проект по помощи пострадавшим от взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, на оказание помощи пострадавшим от взрывов общественная организация «Пролиска» получила 18 тыс. франков или около 460 тыс. грн от правительства Швейцарии.

«Это трехсторонний проект. Он реализуется общественной организацией "Пролиска" при поддержке Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ и при финансировании правительства Швейцарии. Он будет реализован на пилотной основе до конца года. Это будет несколько десятков случаев, выборанных для помощи», – сообщил Каплин.

Обратиться за денежной помощью пострадавшие могут с 30 июля, оставив заявку на телефонах «горячей линии»: (096) 404-10-34 или (093) 202-22-32.

«Наши сотрудники свяжутся с лицами, которым нужна помощь, заполнят анкету и совместным комитетом между "Пролиской" и МинВОТ будет каждый такой случай рассматриваться. Претендовать на эту помощь могут только лица, которые остались в живых, и покрывать она может, как прямую финансовую помощь, так и оплату медикаментов, реабилитацию, оплату психологической помощи или закупку специальных средств для реабилитации», – рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска».

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе от взрывоопасных предметов и мин пострадали около 2,5-3 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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