Эксперты проанализировали уровень доходов переселенцев. Новости

В первом квартале 2019 года 50% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в июле 2019 года.

Согласно опросу, наибольшая доля переселенцев, проживающих в крупных городах, оценили финансовую ситуацию своих домохозяйств как «средств хватает на базовые потребности» – 51%. При этом наибольшая доля домохозяйств ВПЛ, проживающих в малых городах и селах, оценивали свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» – 44% и 56%, соответственно.

«Среднемесячный доход на члена домохозяйства ВПЛ увеличился по сравнению с предыдущим раундом и составил 2667 грн в январе-марте 2019 года, что является наивысшим среднемесячным показателем доходов с июня 2017 года. Данные 13-го раунда указывают на то, что среднемесячный доход почти половины домохозяйств ВПЛ (43%) не превышает 5000 грн», – говорится в отчете.

При этом уровень среднемесячного дохода на члена домохозяйства ВПЛ значительно ниже, чем этот показатель для среднестатистического украинского домохозяйства. Так, для всего населения Украины он составил 4696 грн в период с июля по сентябрь 2018 года. Более того, уровень среднемесячного дохода переселенцев продолжал быть низким в сравнении с фактическим прожиточным минимумом, который, по расчету Министерства социальной политики Украины, равнялся в марте 2019 года 3586 грн.

Согласно оценке переселенцами своих финансовых возможностей, зарплаты в размере от 7 тыс. грн до 11 тыс. грн получают 20% ВПЛ, и только у 14% доходы выше 11 тыс. грн.

Фото: скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

Читайте также: