«Донецк превратили в дыру»: В соцсетях обсуждают окрестности стадиона «Монолит» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке окрестности стадиона «Монолит», расположенного в районе взорванного Путиловского моста, и детская площадка вблизи него несколько лет находятся в заброшенном состоянии и поросли травой. Кадры этой местности обсуждают пользователи социальной сети.

Некоторые пользователи сравнивают Донецк с Чернобылем и Абхазией.

В социальных сетях активно обсуждают нынешний внешний вид стадиона «Монолит» и детской площадки вблизи него:

«Russell Casse»: «Эх... Помню в лагерь на Азовское море отсюда по автобусам грузили нас... А теперь просто ДНР»;

Санёк: «Скоро весь Донецк такой будет очень жаль»;

Владислав: «На Путиловку вообще забили,там уже давно не прилетает и действий никаких боевых нет. Неужели трудно покосить траву, элементарно ворота починить, здания восстановить. Надо только в центре города колотить понты типа в городе всё убирается»;

Дианочка: «У нас тут растяжки везде стоят, все боятся, ходят по проверенному»;

Борис: «Никаких растяжек нет, уже не раз в Путиловскую рощу ходили на шашлыки, народу там полно»;

Андрей: «Донецк превратили в дыру. Припять 2»;

Олег: «Детская площадка еще с советских времен в запустении»;

Арина: «С чего бы ей быть в запустении интересно??? Еще скажите, что на "Монолите" никого не было со времен Ленина! До войны там везде был порядок, ДЮИ постоянно красили и убирали. Капремонт государство не делало, конечно, но детей там все равно хватало»;

Антон: «Л-ДНР – это вторая Абхазия»;

Александр: «Как в Припяти!!!».

Как сообщалось ранее, в Донецке район взорванного Путиловского моста после активных боевых действий 2014-2015 годов до сих пор безлюден, выбитые взрывной волной или осколками снарядов окна в домах – заколочены, ведомственные здания – повреждены, некогда массовые места отдыха пришли в запустение.

Ранее «Донецкие новости» демонстрировали, как сейчас в районе Путиловского моста выглядят здания Донецкой торгово-промышленной палаты и поликлиники горбольницы №18, разграбленный мародерами стадион «Монолит», и непосредственно сам Путиловский мост.

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