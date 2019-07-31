«Донецк превратили в дыру»: В соцсетях обсуждают окрестности стадиона «Монолит» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке окрестности стадиона «Монолит», расположенного в районе взорванного Путиловского моста, и детская площадка вблизи него несколько лет находятся в заброшенном состоянии и поросли травой. Кадры этой местности обсуждают пользователи социальной сети.
Некоторые пользователи сравнивают Донецк с Чернобылем и Абхазией.
В социальных сетях активно обсуждают нынешний внешний вид стадиона «Монолит» и детской площадки вблизи него:
- «Russell Casse»: «Эх... Помню в лагерь на Азовское море отсюда по автобусам грузили нас... А теперь просто ДНР»;
- Санёк: «Скоро весь Донецк такой будет очень жаль»;
- Владислав: «На Путиловку вообще забили,там уже давно не прилетает и действий никаких боевых нет. Неужели трудно покосить траву, элементарно ворота починить, здания восстановить. Надо только в центре города колотить понты типа в городе всё убирается»;
- Дианочка: «У нас тут растяжки везде стоят, все боятся, ходят по проверенному»;
- Борис: «Никаких растяжек нет, уже не раз в Путиловскую рощу ходили на шашлыки, народу там полно»;
- Андрей: «Донецк превратили в дыру. Припять 2»;
- Олег: «Детская площадка еще с советских времен в запустении»;
- Арина: «С чего бы ей быть в запустении интересно??? Еще скажите, что на "Монолите" никого не было со времен Ленина! До войны там везде был порядок, ДЮИ постоянно красили и убирали. Капремонт государство не делало, конечно, но детей там все равно хватало»;
- Антон: «Л-ДНР – это вторая Абхазия»;
- Александр: «Как в Припяти!!!».
Как сообщалось ранее, в Донецке район взорванного Путиловского моста после активных боевых действий 2014-2015 годов до сих пор безлюден, выбитые взрывной волной или осколками снарядов окна в домах – заколочены, ведомственные здания – повреждены, некогда массовые места отдыха пришли в запустение.
Ранее «Донецкие новости» демонстрировали, как сейчас в районе Путиловского моста выглядят здания Донецкой торгово-промышленной палаты и поликлиники горбольницы №18, разграбленный мародерами стадион «Монолит», и непосредственно сам Путиловский мост.
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