Предварительно – чистый: Мэр Славянска сдал анализы на наркотики (Фото). Новости

Сегодня, 31 июля, городской голова Славянска Вадим Лях прошел всестороннее наркологическое обследование и сдал необходимые анализы для дальнейшего оформления травматического оружия. Окончательное заключение медиков будет готово в пятницу, 2 августа.

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», мэр проходил обследование в городском отделении наркологического диспансера.

«Мероприятие» проводилось в два этапа. Первый – наркологический осмотр на наличие нарко- и алко- веществ в организме путем исследования мочи. Этот этап был личной инициативой мэра, т.к. для получения разрешения на травматическое оружие он не указан как обязательный. Согласно предварительным результатам тестирования, наркотических веществ в организме Вадима Ляха не обнаружено.

Второй этап – обязательное обследование на основании анализа крови, которое необходимо для получения сертификата на оружие (правда, какие именно были сданы анализы, мэр не уточнил).

«В том объеме анализов, которые я сегодня сдавал для получения оружия – нет необходимости. Однако для чистоты эксперимента сдал насколько это возможно полный спектр. Предварительные результаты показали, что все чисто. В пятницу будет уже окончательный вывод. Продемонстрирую сертификат и заключение врачей», – прокомментировал Лях.

Как сообщалось ранее, Вадим Лях, как действующий мэр, решил получить травматическое оружие, для чего необходимо пройти серию обследований. «Думаю, ситуация такая, что оно (оружие, – ред.) бы мне дома не помешало. Поэтому пройду все необходимые шаги для получения травматического оружия. Это соответственно предполагает прохождение каких-то тестов, но не предполагает прохождения полного расширенного обследования по наркотикам. Просто это будет в качестве определенного бонуса – пройду еще и расширенный тест на наркотики, так сказать, на профпригодность», – пояснял мэр.