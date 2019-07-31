На подходе морковь: В «ДНР» выпустили мороженое со вкусом огурца (Фото). Новости

В «ДНР» донецкий хладокомбинат «Винтер» планирует выпустить мороженое со вкусом моркови. Об этом сообщает местная газета.

«Мы разработали детское мороженое со вкусом моркови. В нем будет использоваться натуральный морковный сок и натуральное молоко. Вкус очень интересный. Это витаминный продукт», – анонсировал гендиректор «Винтера» Андрей Щукин.

Правда, когда точно выпустят новинку – на предприятии не говорят, уточняя лишь – «уже скоро появится в продаже».

В «ДНР» помимо «Винтера» мороженое изготавливает и Торговый дом «Горняк», незаконно использующий украинский бренд «Геркулес». Здесь с мая начали выпуск нового мороженого со вкусом огурца и арбуза – «Кукумбер» (cucumber – англ., «огурец»). Стоимость данного десерта массой 80 граммов – 20 руб. (8 грн по местному курсу валют).

Жители Донецка и Луганска в соцсетях уже делятся впечатлениями о «Кукумбере»:

Татьяна: «Оформление мороженого приятное. На упаковке крупно нарисовано мороженое и огурцы. На самом деле когда мы увидели это необычное мороженое под названием лед с огурцом и ароматом арбуза, нам конечно же захотелось его попробовать. Мороженое – на палочке. Его вес составляет 80 гр. Сверху мороженое красного цвета, а внутри оно зеленого цвета. На вкус оказалось достаточно вкусным, честно я ожидала хуже. Сочетание арбуза и огурца мне понравилось»;

Павлина: «Состав, надо сказать, довольно интересный. В составе есть свежий огурец и семя льна. Кроме того, вкус огурца усилен ароматизатором. А вот что касается арбуза, его вкус нам дает ароматизатор. Также в составе есть желирующий агент пектин. Само мороженко представляет собой фруктовый лед, сверху настоящего арбузного цвета, а внутри натурального огуречного… Розовое мороженое только сверху. Первое, что вы чувствуете, так это вкус свежего арбуза. Потом понимаешь, что арбузная часть немного сладковата. А когда подбираешься к огуречной части, то чувствуется вкус самого настоящего свежего огурца. Если честно, сладости в этой части особой нет, это просто свежайшая свежесть, извините за тавтологию. В общем, этот арбузно-огуречный лед самый что ни на есть летний десерт, вот только надо арбузную часть сделать или менее сладкой, или просто саму ее сделать немного поменьше, а огуречную побольше. А в целом мороженое нам очень понравилось»;

Александр: «Точно куплю, если встречу – необычно)))».

Как сообщалось ранее, в Донецке новинкой сезона-2019 стала серия мороженого, посвященная сериалу «Игра престолов». В 2017 году местные производители отличились выпуском мороженого «Черминатор», которое окрашивает язык, зубы и губы в черный цвет.

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