В «ДНР»: В соцсетях пугают жителей Макеевки маньяком-расчленителем. Новости

В социальных сетях распространяют информацию о том, что в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) объявился маньяк-расчленитель. Якобы мужчина сбежал из психиатрической больницы г. Ждановки.

«Срочные новости. У нас в городе появился маньяк, просьба сделать репост и как можно больше. Парень два метра роста, блондин, одет в белое. Если вы владеете какой-либо информацией, срочно звоните в полицию, это не шутки, будьте внимательны!!!», – говорится в сообщении на одном из макеевских пабликов, обнародованном 30 июля.

На распространенном фото указано, что этого мужчину видели в Червоногрвардейском районе Макеевки.

При этом пользователи соцсети отнеслись к этой информации скептически и с недоверием:

Кристина: «Кто изначально сообщил об этом? Где информация о пострадавших? Кто-то ведь указал именно на этого человека!? Причем инцидент не вчера и сегодня произошел, а информация появилась сегодня?»;

Андрей: «Фейк это»;

Ульяна: «Фотороботу этому 9 лет уже, его через каждых 3 года выставляют в интернете».

В ином, уже донецком паблике, 31 июля появилась информация о том, что никакого маньяка в Макеевке нет. «По оперативной информации, полученной от главного врача психиатрической больницы г. Ждановка Никифорова Юрия Васильевича, по состоянию на 31 июля 2019 года все пациенты находятся на лечении в больнице и продолжают получать высококвалифицированную медицинскую помощь», – сказано в сообщении.

Сегодня, 1 августа, информацию о маньяке опровергли и в «МВД ДНР». «В социальных сетях стали распространяться сообщения о том, что на территории столицы республики и близлежащих населенных пунктов зафиксированы случаи гибели граждан от рук серийного убийцы, якобы, совершившего побег из лечебного учреждения», – говорится в сообщении «ведомства».

«Стражи порядка отмечают, что данная информация не соответствует действительности и распространяется в целях создания панических настроений среди жителей республики. Правоохранители призывают не доверять анонимным сообщениям, распространяемым неизвестными лицами в социальных сетях», – заявили в «полиции».