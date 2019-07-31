Скорбная проблема: В Славянске негде хранить тела умерших. Новости

Жители Славянска (Донецкая обл.) жалуются на то, что Славянское отделение Донецкого областного бюро судмедэкспертизы (частично выполняющее функции морга) отказывает в оказании услуги по сохранению тел умерших. Как рассказала «Донецким новостям» начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим, проблема действительно существует и городские власти намерены создать подразделения по оказанию таких услуг в рамках Коммунального предприятия «Контора похоронного обслуживания».

«Проблема состоит в том, что здание Славянского судебно-экспертного бюро находится на балансе областного ведомства, в том числе, оборудование. Наше патологоанатомическое отделение часть площадей арендует. У нас есть свои [холодильные] камеры, но их недостаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех. Тела умерших людей, которые идут на вскрытие, мы сохраняем в стационаре [больницы]. Полностью удовлетворить потребности целого города нет возможности», – констатировала Джим.

«Сейчас переформатируется работа судебно- медицинского бюро и брать на сохранения тела они не могут в силу нормативных требований», – дополнила начальник отдела здравоохранения.

В этой связи власти Славянска планируют выделить отдельное помещение, в котором создать необходимые условия для сохранения тел умерших. «Это очень серьезная проблема, и мэром было принято решение о создании такого подразделения в рамках коммунального предприятия», - пояснила Елена Джим.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил, что подразделение планируют расположить на территории КП «Контора похоронного обслуживания». «Я дал распоряжение, чтобы наше похоронное бюро закупило холодильное оборудование и услуги по хранению тел предоставлялись уже нашим городским коммунальным предприятием. В течении 2-3 месяцев такой проект будет реализован, и это снимет социальное напряжение и снизит жалобы жителей на работу областной судмедэкспертизы. Мы сможем тогда самостоятельно оказывать ритуальные услуги по сохранению тел на территории коммунального предприятия», – сказал городской голова.

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