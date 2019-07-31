В Донецке в ДТП попали два автомобиля и маршрутка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 31 июля, произошло ДТП с участием двух автомобилей и пассажирского автобуса. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что авария произошла в Ленинском районе города. «Донецк. Ленинский проспект, "Обжора", ДТП», – говорится в сообщении.

Фотография ДТП обнародована в соцсети.

Фото: соцсети

Подробности аварии не сообщаются. Информации о пострадавших нет.

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