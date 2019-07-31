Введен режим «КРАСНЫЙ»: КПВВ «Гнутово» закрыт из-за взрывоопасной ситуации. Новости

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» сегоня, 31 июля, с 14.00 сегодня, временно прекращены контрольно-пропускные операции. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. Введен режим «КРАСНЫЙ». Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

«Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» с 14.00 введен режим "КРАСНЫЙ"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что от огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения.

Пропуск лиц и транспортных средств на КПВВ «Гнутово» будет восстановлен после стабилизации ситуации.