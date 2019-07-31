К выходным дням в августе добавятся праздничные. Новости

В августе в Украине отмечают крупный государственный праздник – День Независимости. В связи с этим у украинцев будет дополнительный выходной, пишет « УНИАН ».

Всего в августе 2019 года будет 10 выходных. При этом украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа из-за того, что День Независимости (24 августа) в этом году выпадает на субботу, и государственный выходной в его честь переносят на понедельник (26 августа).

Выходные в августе 2019 года:

3-4 августа – суббота, воскресенье;

10-11 августа – суббота, воскресенье;

17-18 августа – суббота, воскресенье;

24-25 августа – суббота (День Независимости), воскресенье;

26 августа – понедельник, перенос выходного в честь Дня Независимости.

31 августа – суббота.