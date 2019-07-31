В «ДНР»: В Шахтерске после драки погиб мужчина. Новости

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) в результате конфликта возле одного из местных магазинов, расположенных в микрорайоне «Журавлевка», погиб мужчина. Об этом сегодня, 31 июля, сообщается в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что виновник в гибели мужчины с места происшествия скрылся, но был задержан. Им оказался 26-летний житель города.

По словам очевидцев, он ударил мужчину возле магазина, от чего тот упал и больше не поднимался. Как пояснил задержанный, мужчина, которого он ударил, первым провоцировал конфликт.

«Я шел со стороны базара в сторону этого магазина, чтобы купить хлеба, молока домой. По дороге мне встретился мужчина. Он стоял здесь с мешком. Он в мой адрес начал выражаться нецензурной бранью. Я стоял здесь, он стоял здесь. Он поставил ногу и хотел меня ударить, по моему мнению. Я в этот момент среагировал и первый нанес удар ему в переносицу, не сильный. Он перецепился и упал плашмя, и ударился затылком, и у него сразу пошла кровь из ушей. Я взял пакет и сразу ушел домой, а через 10 минут пришла полиция и сказали, что человек умер, а я – задержан», – рассказал задержанный.

Как заявили в «полиции», за «причинение смерти по неосторожности» мужчине грозит до 2-х лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: