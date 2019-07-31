Жертв среди мирных нет: На Донбассе, в целом, соблюдается режим тишины . Новости

За период объявленного с полуночи 21 июля 2019 года режима бессрочного прекращения огня не было жертв среди мирных жителей. Об этом сегодня, 31 июля, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске.

«Трехстороння контактная группа констатировала, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирных жителей», – пишет Олифер.

Вместе с тем, она отмечает, что не выполняются договоренности о предоставлении безопасного доступа СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО*.

Олифер также сообщила, что в подгруппе с социально-экономическим вопросам работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса.

* Сокращение: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.