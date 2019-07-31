Возле моста в Станице Луганской завтра начнут разминирование. Новости

Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской на заседании Трехсторонней контактной группу (ТКГ) в Минске. Об этом сегодня, 17 июля, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам заседания.

«Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту должны быть убраны блокпост и символы квазигруппировок НЗФ ОРЛО*, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным», – уточнила Олифер.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Позже стало известно, что 24 июля НВФ «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у Станицы Луганской, для принятия решения по ее восстановлению. А за действиями украинской стороны между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом наблюдали российские пропагандисты с телеканала «Россия1», находясь со стороны НВФ «ЛНР». Но 25 июля украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать взорванный мост возле КПВВ «Станица Луганская».

* Сокращение: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.