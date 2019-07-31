Не в праве принуждать и наказывать: Что известно о планах переписи населения в «ДНР». Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области с 1 по 14 октября «ДНР» планирует впервые провести перепись населения. В проведении и обработке данных переписи будут задействованы 9,1 тыс. человек. О нюансах проведения переписи населения рассказала начальник «главного управления статистики ДНР» Галина Скобцова, сообщают сегодня, 31 июля, местные интернет-ресурсы.

Она рассказала, что ответственным за подготовку, организацию и проведение переписи населения, обработку полученных сведений, подведение ее итогов, определено «главное управление статистики ДНР». «В проведении переписи будут участвовать многие министерства и ведомства. У каждого из них свои функции. Так, управление народной милиции ДНР, МВД республики и другие силовые ведомства должны обеспечить перепись военнослужащих, министерство юстиции – перепись осужденных. На МВД также возлагается обеспечение охраны переписных участков и материалов переписи. Администрации городов и районов должны предоставить охраняемые помещения, оборудованные мебелью и средствами связи, для обучения и работы переписных работников, а также обеспечить их транспортными средствами», – сообщила Скобцева.

Координацией деятельности всех структур при подготовке и проведении переписи населения будет заниматься специально созданная «комиссия по координации деятельности органов исполнительной власти и администраций городов и районов ДНР». Обход переписчиками жилых помещений с целью опроса населения будет проходить с 1 по 14 октября 2019 года. В проведении и обработке данных переписи населения будут задействованы 9,1 тыс. человек, из них 7,1 тыс. – переписчики. Сообщается, что переписчиками могут быть люди разного возраста, профессии. Непременные условия – прохождение специального обучения и обязательство не разглашать полученные персональные данные.

В каждом районе неподконтрольного украинской власти Донецка будет создана команда, которая займется работой по переписи.

По словам Скобцевой, если граждане по каким-либо причинам не желают принимать переписчика у себя дома, то можно ответить на вопросы переписи непосредственно в помещении стационарного участка. Информация о стационарных участках появится после окончания работ по делению территории каждого населенного пункта, района на переписные, инструкторские и счетные участки.

Скобцова рассказала, что у переписчика должны быть обязательные атрибуты: удостоверение, значок, специальный портфель с эмблемой «республиканской» переписи населения 2019 года. «С целью проведения опроса он будет обходить закрепленные за ним жилые помещения и задавать изложенные в листах вопросы. При этом ответы за малолетних детей будут давать их родители. Переписчик обязан отмечать на бланках переписных листов исключительно те ответы, которые дали участники переписи. Не допускается искаженная запись ответов и самозаполнение листов населением. В случае необходимости переписчик может пояснить вопрос. Переписчик обязан показать удостоверение. Оно действительно при предъявлении паспорта», – сказала Скобцева.

Уточняется, что ФИО в переписном листе не указываются. Однако переписчик попросит назвать ФИО, чтобы внести в отдельный список лиц, подлежащих переписи в данном помещении. При этом человеку никаких документов предъявлять не нужно. Также перечитывать самому переписной лист и ставить в них свою подпись не нужно.

Кроме того, по словам Скобцевой, никто не вправе принуждать и наказывать человека за нежелание участвовать в переписи населения или отвечать на отдельные вопросы. При опросе людей в каждом помещении переписчик обязан выяснить, нет ли у опрашиваемых другого места жительства. Если есть, то опрашиваемый должен определить, где он будет переписываться. Всем лицам, имеющим не одно место жительства, при заполнении на них переписных документов выдается справка о прохождении переписи для предъявления ее в случае необходимости переписчику по другому месту жительства.

Первые итоги переписи населения планируется получить во II квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что информация о том, что Россия планирует в «ЛНР» и «ДНР» провести перепись населения, появилась еще в начале года. Российские СМИ отмечали, что в Кремле таким образом хотят понимать реальную картину с населением в «республиках», чтобы проверить, не начисляют ли пенсии, зарплаты и соцвыплаты «мертвым душам». Одновременно будут уточнять количество избирателей.

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