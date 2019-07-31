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В «ДНР»: На КПП «Александровка» приступили к земляным работам. Новости

В «ДНР»: На КПП «Александровка» приступили к земляным работам

31.07.19 22:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой облсти на КПП «Александровка» ведутся земляные работы. Об этом сообщил заместитель «председателя правительства ДНР» Владимир Пашков, пишут сегодня, 30 июля, местные интернет-ресурсы.

«С небольшим временным технологическим отступом от Еленовка была начата соответствующая активность и в Александровке. На данный момент там уже ведутся земляные работы, на подходе отсыпка 10 000 м² рабочей площадки. По мере того как необходимая техника будет высвобождаться в Еленовке, ее перенаправят в Александровку, а позже в Горловку. Все это делается для сокращения времени строительства»,  рассказал Владимир Пашков.

Он добавил, что всего планируется реконструировать четыре пункта пропуска. «Переходы через линию соприкосновения ДНР с Украиной будут располагаться в тех же местах, что и сегодня: в Еленовке, Александровке, Горловке и поселке Октябрь Новоазовского района»,  сказал Пашков.

При этом на сайте «правительства ДНР» сообщается, что главное отличие обустраиваемых пунктов пропуска – расщепление одного потока на несколько. «Оформление документов будет осуществляться не в одно или максимум два окна, как это происходит сейчас, – пассажирский поток будут обрабатывать до десяти операторов»,  сказано в сообщении.

Кроме того, на пунктах пропуска будут улучшены социально-бытовые условия. «На пунктах пропуска будут оборудованы навесы для пешеходов, туалетные комнаты, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. На месте продолжат вести службу сотрудники МЧС, в том числе для оказания срочной медицинской помощи нуждающимся»,  планируют в «правительстве ДНР».

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