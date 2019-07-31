Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев, – Сайдик. Новости

Ремонт моста в Станице Луганской (Луганская обл.) начнут с разминирования прилегающей территории. Об этом сегодня, 30 июля, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает «БелТА».

Ремонт моста был основной темой обсуждения в ТКГ. «Мы достигли взаимного понимания о конкретных шагах в этом направлении. С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ. В связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска. После завершения разминирования будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, затем начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность составит несколько месяцев», – сказал Мартин Сайдик.

Кроме соблюдения режима прекращения огня, рабочая группа по безопасности обсуждала актуальные вопросы разведения сил и средств, в частности, демонтаж фортификационных сооружений на участке в районе Станицы Луганской. В этой связи Мартин Сайдик выразил искреннюю благодарность сотрудникам СММ ОБСЕ за их сопровождение разведения сил и средств, за вклад при подготовке к ремонту моста.

Экономическая рабочая группа занималась вопросами водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а гуманитарная – продолжила обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к будущему обмену удерживаемыми. Дискуссия по этой теме была конструктивной.

Политическая подгруппа обсуждала вопросы, касающиеся имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборов в ОРЛО* и ОРДО*.

Следующая встреча ТКГ в Минске состоится после небольшого летнего перерыва – 21 августа.