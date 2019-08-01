Переселенцы назвали главные источники своих доходов. Новости

В первом квартале 2019 года 61% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) назвали зарплату основным источником доходов, среди них большинство оценивали свою финансовую ситуацию как «средств хватает на питание, необходимую одежду, обувь, базовые потребности». Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в июле 2019 года.

Согласно опросу, на втором месте главным источником доходов для 55% переселенцев является государственная помощь.

«Доля респондентов, которые получают помощь от государства, остается большой, и это показывает, что ВПЛ в значительной степени продолжают нуждаться в государственной поддержке», – говорится в отчете.

Среди других часто упоминаемых источников доходов были пенсия по возрасту или выслуге лет (33%) и социальная помощь (21%). Доля ВПЛ, которые назвали источником доходов гуманитарную помощь, была незначительной (3%).

Фото: скриншот отчета МОМ

Уровень среднемесячного дохода переселенцев в крупных городах составляет 3090 грн, в малых городах – 2374 грн, в сельской местности – 1710 грн. При этом хоть среди всего населения Украины уровень среднемесячного дохода также выше в больших и малых городах, чем в селах, он больше, чем у ВПЛ (4792 грн в больших и малых городах, 4510 грн – в селах).

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании».

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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