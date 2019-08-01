Ситуация критическая: На Луганщине обесточены три водоканала. Новости

В Луганской области из-за сложившейся ситуации с долгами за электроэнергию обесточены три водоканала – два полностью, один – частично. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганские энергетические системы» (ЛЭО).

«Ситуация критическая! Три водоканала Луганщины обесточены от энергоснабжения из-за большой задолженности перед энергетиками! Жители трех районов находятся без воды!!!», – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ЛЭО Юлии Рыбалко, в среду, 31 июля, были полностью обесточены объекты Рубежанского и Кременского водоканалов, а также частично обесточен Лисичанский водоканал – район РТИ (резинотехнических изделий). Сегодня, 1 августа, «ЛЭО» продолжит обесточивать водоканал.

«На заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не достигнуто понимания с энергетиками, никаких договоренностей. Никаких обещаний или гарантий так никто и не предоставил», – сообщила Рыбалко.

В «ЛЭО» напомнили, что Рубежанский водоканал должен за электроэнергию 23 млн грн, Кременской – 95 млн грн, Лисичанский – 142 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»