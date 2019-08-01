Просто будут в доле: В соцсетях обсуждают видеокамеры и взятки на КПП «ДНР». Новости

В «ДНР» решили «бороться с коррупцией» с помощью видеокамер, которыми обещают оборудовать все свои контрольно-пропускные пункты (КПП) на линии разграничения. Информацию об этом активно обсуждают в социальных сетях.

На такие намерения «властей ДНР» пользователи соцсетей отреагировали с сарказмом:

Михаил: «Теперь все перевозчики будут пожимать руку работникам блокпостов»;

Егор: «Нееее... Теперь они будут их угощать пакетиками с "семками" или с "ролтоном"»;

Юрий: «Ну, наконец-то, с коррупцией будет покончено раз и навсегда!) Вот заживём теперь в правовой республике!»;

Евгений: «Те, кто будут следить за видеофиксацией, просто будут в доле»;

Галина: «Наверное, поэтому такие очереди, и видеокамеры что-то поменяют? Все и так знают, что перевозы платят, льготники на Х5 также»;

Оля: «Интересно, а кто-нибудь будет обращать внимание на этих видео на безобидные рукопожатия (тот, кто хоть раз давал взятку, поймет)»;

Андрей: «Ну, класс, теперь очередь будут в Телеграм продавать».

Люди также обсуждают сам процесс пересечения линии разграничения и дают советы «властям ДНР»:

Илья: «Лучше бы молодежь не трогали, а то просто ни с того ни с сего на 2 часа задерживают, пальцы откатывают, лазят в телефоне (а это так-то личная информация), а потом лыбятся как придурки, а ты стоишь и чувствуешь себя как оплеванный бандит какой-то. Мой телефон и в него своим носом никому лазить не нужно!!! А обращаться куда-то бесполезно или сразу пошлют подальше или ответят что-то вроде – "в действиях сотрудника противоправных моментов не выявлено!"»;

Андрей: «Лучше б цены на бензин, на все продовольствие, за жилье плату уменьшили, чем на какую-то границу 50 миллионов. Вопрос – откуда такие деньги?».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» на КПП «Еленовка» строители приступили к работам по бетонированию площадки. Демонстрируются фото проведения работ и макеты, как должен будет выглядеть КПП после благоустройства. На реконструкцию КПП «Еленовка» в «ДНР» постановили выделить в этом году почти 50 млн руб. (19,7 млн грн по курсу местного банка на 01.08.2019).

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