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«Ау, люди кушать хотят и работать»: В соцсетях обсуждают очередной концерт в «ДНР». Новости

«Ау, люди кушать хотят и работать»: В соцсетях обсуждают очередной концерт в «ДНР»

ДН

01.08.19 10:11dnews.dn.uaНовости

Фото: фрагмент афиши

В неподконтрольном украинским властям Донецке 4 августа в парке им. Щербакова состоится концерт, посвященный Дню железнодорожника. На эту информацию от «властей ДНР» отреагировали пользователи социальных сетей.

«На сцене будут выступать Игорь Саруханов и Родион Газманов. Начало в 17:30, вход свободный», – сказано в афише.

В соцсетях пользователи разразились сарказмом:

  • «Larph Lauren»: «Ура! Наконец-то! Мы уже так заждались!!! Вот и он, этот долгожданный концерт! Саруханов и Газманов, хоть и не тот, та хоть бы и тот! А главное, что бесплатно! Все для народа) Надеюсь, что в следующий раз приедет Пугачева с Киркоровым!»;
  • Анастасия: «Ох, точно. Наконец-то. А то я уже переживать стала. Долго не было»;
  • Евгений: «Родион Газманов? Вот это уровень, вот это я понимаю. Это не Бейонсе какая-то»;
  • Саша: «Только сегодня подумал о концертах!!! Дорог ж/д нет, зато концерты есть»;
  • Андрей: «Только и остается развлекать нищий народ концертами»;
  • Вика: «То поминки, то концерты»;
  • Ирина: «Концерт "Когда за 50". Еще самогонку на разлив поставить. Интересно, на такие великие концерты ходят наши крутые 20-летние депутаты, которые рассекают на крутых тачках по ночному Донецку? Когда что-то сделают для молодежи, а не для замыливания глаз?»;
  • Олег: «А будет концерт, посвященный моему крестовому походу в туалет или там проход с боем в магазин за хлебушком?»;
  • Стеша: «Вот это уровень. То Стас Костюшкин, то Родион Газманов, прям захотелось в Донецк вернуться, город-праздник»;
  • Олег: «Даешь концерты каждую неделю, а то что-то давно не было, дождались)) Донецк – город зашкварных концертов»;
  • Виталий: «Капец, республика-праздник!!!»;
  • Михаил: «Человек, организующий концерты из отпуска вернулся».

Некоторых пользователей больше интересуют насущные вопросы, нежели концерты в «ДНР»:

  • Екатерина: «Ну, спасибо конечно, но в честь праздника лучше бы премию или зарплату вовремя дали»;
  • Алексей: «Опять деньги отмывают, а точнее отнимают у пенсионеров, да и у всего народа в целом»;
  • Роман: «400 тыс. на концерт потратить – это фигня, пенсионерам эта сумма не поможет»;
  • Арина: «А зарплату ж/д дадут, или как в том году, питаться энергией от концерта?»;
  • Влад: «А между тем, за нарушения комчаса уже 15 суток!!!! Ходите на неизвестно чьи концерты, только рты не раскрывайте... Скоро пришлют с концертом внучку Лолиты, сына Агузаровой, дочку Казаченко и брата Чичериной»;
  • Оксана: «Опять танцульки и концерты, а ДМЗ стоит и пофиг! Ау, власти, у вас жизнь сплошной концерт и показуха, а люди кушать хотят и работать-зарабатывать!».

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