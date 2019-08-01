Двойные дипломы в ДонНУ: Как вуз-переселенец восстанавливал связи с Евросоюзом. Новости

С началом боевых действий на Донбассе Донецкому национальному университету им. В. Стуса (перемещен в 2014 году из Донецка в Винницу) пришлось бороться не только за украинских и иностранных студентов, но и за свою репутацию на международном уровне. Об этом рассказала проректор по научно-педагогической работе и международным связям ДонНУ Татьяна Орехова.

В 2014 году она была среди тех, кто, иногда даже рискуя жизнью, перевозил университет из Донецка в Винницу. Тогда на грани исчезновения был весь вуз, и могла быть перечеркнута вся его 50-летняя работа по подготовке иностранных студентов.

«К нам обращались послы иностранных государств, откуда приехали учиться к нам студенты, с просьбами, с письмами о том, чтобы как можно быстрее студенты сдали сессию, чтобы у них была возможность перевестись в другие учебные заведения на подконтрольной Украине территории», – вспоминает проректор события 2014 года.

Гарантировать безопасность студентам, обеспечить англоязычные программы и подготовительные курсы для иностранцев, создать нормальные бытовые условия и интегрировать их в сообщество украинских студентов – такие задачи стояли тогда перед отделом международного сотрудничества ДонНУ. Каждый потерянный день в 2014 году означал потерю доверия, а значит – студентов.

«Когда наш университет возобновил свою деятельность на подконтрольной территории в Виннице, мы по спискам, по базам, по своим архивам находили студентов, информировали их о том, что наш университет работает в Виннице и они возвращались. Большинство из них вернулись на учебу в Донецкий национальный университет в город Винницу», – рассказала Орехова.

Педагогическому коллективу ДонНУ удалось менее чем за 2 года восстановить сотрудничество с заграничными вузами. На сегодняшний день ДонНУ сотрудничает с более 70 учебными заведениями из более чем 130 стран мира, что дает возможность студентам вуза-переселенца ездить за границу для повышения уровня образования и получать международно-признанные сертификаты.

«Это возможность для наших студентов провести 1-2 семестра в других учебных заведениях. Например, в Венгрии, Греции, Великобритании, Германии, Литве, Польше и других странах. Кроме того, у нас есть программы двойных дипломов: обучаясь в нашем университете можно получать параллельно диплом в нашем заведении и в заведении-партнере в Европейском Союзе», – отметила проректор ДонНУ.

Напомним, вуз-переселенец Донецкий национальный университет им. В. Стуса был основан в 1937 году в Донецке. В 2014 году из-за боевых действий на Донбассе учебное учреждение переехало в Винницу. Сейчас в его составе 8 факультетов и один научно-учебный институт. Здесь учатся более 5 тыс. студентов. Вуз готовит 35 бакалаврских и 37 магистерских программ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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