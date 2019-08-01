Двойные дипломы в ДонНУ: Как вуз-переселенец восстанавливал связи с Евросоюзом. Новости

С началом боевых действий на Донбассе Донецкому национальному университету им. В. Стуса (перемещен в 2014 году из Донецка в Винницу) пришлось бороться не только за украинских и иностранных студентов, но и за свою репутацию на международном уровне. Об этом рассказала проректор по научно-педагогической работе и международным связям ДонНУ Татьяна Орехова.
В 2014 году она была среди тех, кто, иногда даже рискуя жизнью, перевозил университет из Донецка в Винницу. Тогда на грани исчезновения был весь вуз, и могла быть перечеркнута вся его 50-летняя работа по подготовке иностранных студентов.
«К нам обращались послы иностранных государств, откуда приехали учиться к нам студенты, с просьбами, с письмами о том, чтобы как можно быстрее студенты сдали сессию, чтобы у них была возможность перевестись в другие учебные заведения на подконтрольной Украине территории», – вспоминает проректор события 2014 года.
Гарантировать безопасность студентам, обеспечить англоязычные программы и подготовительные курсы для иностранцев, создать нормальные бытовые условия и интегрировать их в сообщество украинских студентов – такие задачи стояли тогда перед отделом международного сотрудничества ДонНУ. Каждый потерянный день в 2014 году означал потерю доверия, а значит – студентов.
«Когда наш университет возобновил свою деятельность на подконтрольной территории в Виннице, мы по спискам, по базам, по своим архивам находили студентов, информировали их о том, что наш университет работает в Виннице и они возвращались. Большинство из них вернулись на учебу в Донецкий национальный университет в город Винницу», – рассказала Орехова.
Педагогическому коллективу ДонНУ удалось менее чем за 2 года восстановить сотрудничество с заграничными вузами. На сегодняшний день ДонНУ сотрудничает с более 70 учебными заведениями из более чем 130 стран мира, что дает возможность студентам вуза-переселенца ездить за границу для повышения уровня образования и получать международно-признанные сертификаты.
«Это возможность для наших студентов провести 1-2 семестра в других учебных заведениях. Например, в Венгрии, Греции, Великобритании, Германии, Литве, Польше и других странах. Кроме того, у нас есть программы двойных дипломов: обучаясь в нашем университете можно получать параллельно диплом в нашем заведении и в заведении-партнере в Европейском Союзе», – отметила проректор ДонНУ.
Напомним, вуз-переселенец Донецкий национальный университет им. В. Стуса был основан в 1937 году в Донецке. В 2014 году из-за боевых действий на Донбассе учебное учреждение переехало в Винницу. Сейчас в его составе 8 факультетов и один научно-учебный институт. Здесь учатся более 5 тыс. студентов. Вуз готовит 35 бакалаврских и 37 магистерских программ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»
Читайте также:
- Фишка вуза-переселенца: В ДонНУ в Виннице готовят биохимиков (Фото)
- Два города – одно сердцебиение: Воспоминания выпускницы ДонНУ в Виннице (Фото)
- Донецкий национальный университет теперь официально носит имя Васыля Стуса
- Вузы-переселенцы из Донбасса входят в 50-ку лучших вузов Украины
- Факультет перемещенных наук: жизнь вузов по обе стороны линии войны
- К юбилею вуза-переселенца выпустят монету, марку и конверт
- ДонНУ вернут барельеф Василя Стуса
- ДонНУ в Виннице: Как живет вуз-переселенец сегодня
- Преподаватель ДонНУ о Донбассе: Портрет Сталина в Донецке, шок и ощущение не скорого возврата
- Преподаватель ДонНУ о Донбассе: Разруха и война – в головах
- Донецкий национальный университет изменил жизнь Винницы
- «Топ 200 Украина»: Как распределились вузы Донбасса в рейтинге университетов
- Вуз-переселенец из Донецка – в рейтинге лучших университетов мира
Комментарии