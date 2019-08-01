В Донецке мотоциклист на скорости врезался в мусоровоз (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в среду, 31 июля, произошло ДТП с участием мусоровоза и мотоциклиста. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что авария произошла в Кировском районе города около 19:00 на ул. Серегина. «Мотоциклист летел по тропинке, выскочил на трассу и влетел в бок мусоровоза. Водителя мотоцикла увезли на скорой», – говорится в сообщении.

Фотографии ДТП обнародованы в соцсети:

«Парень, вроде, умер по дороге в больницу», – отметила в комментарии к фото одна из пользователей соцсети.

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