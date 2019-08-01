В «ДНР» рассказали, когда заработает вокзал в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке железнодорожный вокзал сможет возобновить полноценную работу только после прекращения боевых действий. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил «и. о. начальника пассажирской службы Донецкой железной дороги» Захаров.

«Пока нет возможности запустить поезда, так как, если брать, к примеру, железнодорожное сообщение между Донецком и Ясиноватой, то вся эта линия проходит вблизи линии соприкосновения и нет возможности обеспечить безопасный проезд поездов. Это возможно будет при полном прекращении боевых действий», – сказал Захаров, пишет российское РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент на территории железнодорожного вокзала работают кассы по продаже билетов, кафетерий, парковка, комната отдыха. «Пассажирские поезда (дальнего следования) сейчас идут только с Ясиноватой: Ясиноватая – Успенская (к границе с РФ, – ред.) и Ясиноватая – Луганск», – добавил Захаров.

Напомним, что Донецкий железнодорожный вокзал до начала конфликта на Донбассе считался одним из самых современных в Украине. На его реконструкцию к чемпионату Европы по футболу в 2012 году было потрачено более 120 млн долларов. Ежесуточно он принимал до 35 тыс. пассажиров и более 60 поездов. В августе 2014 года из-за боевых действий полностью прекратил принимать и отправлять поезда.

Ранее сообщалось, что в Донецке привокзальная площадь недействующего железнодорожного вокзала превратилась в стихийный рынок.