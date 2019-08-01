НВФ не дали осмотреть бетонные опоры разрушенного моста у Станицы Луганской (Фото). Новости

Осмотреть бетонные опоры разрушенного обстрелами моста возле Станицы Луганской (Луганская обл.) не удалось из-за несогласия незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 1 августа, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий монитору Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Оксане Понаморевой, сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

«Ежедневно к нашим мониторам на КПВВ "Станица Луганская" обращаются люди с вопросом о сроках закрытия пропускного пункта из-за анонсированного ранее ремонта прилегающего моста. Сегодня монитор Северодонецкого офиса БФ "Право на защиту" Оксана Понаморева общалась по этому поводу с председателем Луганской областной государственной администрации - руководителем областной военно-гражданской администрации во время его рабочего визита в Станицу Луганскую», – говорится в сообщении.

Отмеается что Виталий Комарницкий сообщил, что проект восстановления уже готов. По его словам, работы по реконструкции сооружения можно начать только после тщательного обследования. Сегодня утром саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию территории вокруг разрушенного моста. Однако осмотреть бетонные опоры им не удалось из несогласия второй стороны конфликта.

Глава Луганской области отметил, что такое затягивание и блокирование только вредит гражданам, которые пересекают этот участок линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Позже стало известно, что 24 июля НВФ «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у Станицы Луганской, для принятия решения по ее восстановлению. А за действиями украинской стороны между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом наблюдали российские пропагандисты с телеканала «Россия1», находясь со стороны НВФ «ЛНР». Но 25 июля украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать взорванный мост возле КПВВ «Станица Луганская».

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