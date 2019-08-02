Лечить вообще будет некому: В соцсетях обсуждают «оптимизацию» медицины в «ЛНР». Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске «глава ЛНР» Леонид Пасечник провел совещание с местными «чиновниками» по вопросу оптимизации системы здравоохранения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Первый шаг оптимизации здравоохранения мы начнем с приведения в соответствие коечного фонда, что позволит повысить заработную плату. В последующем планируется оснащение медучреждений медицинским оборудованием», – заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.

В «ЛНР» также обещают провести в больницах капитальные ремонты и рассмотреть возможность строительства детских лечебных учреждений.

В социальных сетях к этой информации отнеслись пессимистично.

«Медработников будут сокращать, на государственном языке это называется "оптимизация". Наверное, за 5 лет такая "оптимизация" назрела и не только в здравоохранении. Людей-то сколько уехало. Хотелось бы что б оптимизация не закончилась на банальном урезании койкомест и сокращениях персонала», – говорится в сообщении в одном из луганских пабликов.

На эту информацию отреагировали и другие пользователи социальных сетей: