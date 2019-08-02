Лечить вообще будет некому: В соцсетях обсуждают «оптимизацию» медицины в «ЛНР». Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске «глава ЛНР» Леонид Пасечник провел совещание с местными «чиновниками» по вопросу оптимизации системы здравоохранения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Первый шаг оптимизации здравоохранения мы начнем с приведения в соответствие коечного фонда, что позволит повысить заработную плату. В последующем планируется оснащение медучреждений медицинским оборудованием», – заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.
В «ЛНР» также обещают провести в больницах капитальные ремонты и рассмотреть возможность строительства детских лечебных учреждений.
В социальных сетях к этой информации отнеслись пессимистично.
«Медработников будут сокращать, на государственном языке это называется "оптимизация". Наверное, за 5 лет такая "оптимизация" назрела и не только в здравоохранении. Людей-то сколько уехало. Хотелось бы что б оптимизация не закончилась на банальном урезании койкомест и сокращениях персонала», – говорится в сообщении в одном из луганских пабликов.
На эту информацию отреагировали и другие пользователи социальных сетей:
- Игорь: «Лучше бы сократили в больницах блатных в отделах компьютерного обеспечения снабженцев, экономистов, трактористов (без тракторов)...Чуть ли не каждый второй – замглавврача по всевозможным тарелочкам, начальников штабов ГО, которые ничего не делают, инженеров по строительству и т.д. Оптимизировать надо ХОС, а не койки и медиков!»;
- Алексей: «Лучше на лекарства цены снизьте, и вакцины для детей все завезите»;
- Сергей: «Это просто здорово... Лечить нас вообще будет некому. И так остались старые врачи пенсионеры, которые лечат травами... Скорая приезжает в течении двух часов... Ура товарищи! Скоро будет»;
- Назар: «Ребят по моим данным в городе осталось 3 бригады скорой помощи, остальные просто уволились из-за урезания зарплаты, спасибо оптимизации!!! Стыд и позор!»;
- Антон: «Лучше бы министров оптимизировали)) На все ЛНР с населением одного города их куча, а толку ноль. Одного убрать и годовая зарплата всего персонала больницы».
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