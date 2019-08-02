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Лечить вообще будет некому: В соцсетях обсуждают «оптимизацию» медицины в «ЛНР». Новости

Лечить вообще будет некому: В соцсетях обсуждают «оптимизацию» медицины в «ЛНР»

ДН

02.08.19 07:17dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске «глава ЛНР» Леонид Пасечник провел совещание с местными «чиновниками» по вопросу оптимизации системы здравоохранения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Первый шаг оптимизации здравоохранения мы начнем с приведения в соответствие коечного фонда, что позволит повысить заработную плату. В последующем планируется оснащение медучреждений медицинским оборудованием», – заявила «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.

В «ЛНР» также обещают провести в больницах капитальные ремонты и рассмотреть возможность строительства детских лечебных учреждений.

В социальных сетях к этой информации отнеслись пессимистично.

«Медработников будут сокращать, на государственном языке это называется "оптимизация". Наверное, за 5 лет такая "оптимизация" назрела и не только в здравоохранении. Людей-то сколько уехало. Хотелось бы что б оптимизация не закончилась на банальном урезании койкомест и сокращениях персонала», – говорится в сообщении в одном из луганских пабликов.

На эту информацию отреагировали и другие пользователи социальных сетей:

  • Игорь: «Лучше бы сократили в больницах блатных в отделах компьютерного обеспечения снабженцев, экономистов, трактористов (без тракторов)...Чуть ли не каждый второй – замглавврача по всевозможным тарелочкам, начальников штабов ГО, которые ничего не делают, инженеров по строительству и т.д. Оптимизировать надо ХОС, а не койки и медиков!»;
  • Алексей: «Лучше на лекарства цены снизьте, и вакцины для детей все завезите»;
  • Сергей: «Это просто здорово... Лечить нас вообще будет некому. И так остались старые врачи пенсионеры, которые лечат травами... Скорая приезжает в течении двух часов... Ура товарищи! Скоро будет»;
  • Назар: «Ребят по моим данным в городе осталось 3 бригады скорой помощи, остальные просто уволились из-за урезания зарплаты, спасибо оптимизации!!! Стыд и позор!»;
  • Антон: «Лучше бы министров оптимизировали)) На все ЛНР с населением одного города их куча, а толку ноль. Одного убрать и годовая зарплата всего персонала больницы».

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