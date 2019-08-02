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«Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР». Новости

«Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР»

ДН

02.08.19 08:24dnews.dn.uaНовости

Цены на топливо в «ДНР». Фото: соцсети

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 1 августа на автозаправках Донецка и Макеевки начали продавать бензин марки АИ-100. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что литр такого топлива стоит 55 руб. (22 грн по курсу местного банка на 02.08.2019). При этом стоимость бензина А-95 на заправках «ДНР» составляет 48 руб. за литр (19 грн), А-92 – 45 руб. (18 грн), дизельного топлива – 50 руб. (20 грн).

«Производство бензина марки АИ-100 началось в РФ в 2017 году. Он подходит для турбированных и высокофорсированных двигателей. Свойства топлива позволяют повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Оно дает на 8,8% меньше нагара в камере сгорания и сокращение расхода горючего на 4%», – утверждают в «ДНР».

В социальных сетях активно обсуждают новый вид топлива:

  • Денис: «Это 95-й не разбавленный, наверно»;
  • Леха: «А что так дорого? Чего сразу не 100 руб. (39,8 грн, – прим. ред.) за литр?»;
  • Александр: «Видимо, к нам в Крым еще не завезли. Я езжу на пешкарусе и работаю на заправке, и в Крыму такого бензина еще не видел и не слышал»;
  • «Бармалей Ибнхаттаб»: «Да и не завезут... Так как такой бензик только в Москве. Все... Теперь все "Ланосы" пойдут на взлет»;
  • Дмитрий: «Всегда масса недовольных. Радуйтесь, что в республике появляется ассортимент любой продукции, прогресс – это всегда хорошо. Не устраивает цена 100-го, заправляйтесь, как и раньше 92-м. Тем более, что 100-й "Жигулям" противопоказан, кашлять будут!)»;
  • «Разбойник Бармалей»: «Прогресс – это когда вместо почты, ж/д и самолета у тебя прогрессивный комендантский час»;
  • Андрей: «Всё. Теперь заживем»;
  • Владислав: «Ну, могли сразу называть 95 евро, или 98. Я сомневаюсь, что у нас будет правильный 100-й бензин»;
  • Алексей: «С такой ценой он быстрей прокиснет, чем его продадут!»;
  • Владимир: «По импорту к нам заходит только 92-й, остальное бадяжат на месте разными присадками. Вот видать трохи переборщили»;
  • Коля: «А никого не смущает что пропал 98-й, а появился 100-й?»;
  • Димка: «Это навевает грустные мысли. Как по мне нам пытаются 98-й впарить подороже»;
  • Иван: «Цены ох..ть, и всех все устраивает, ни митингов, ни забастовок»;
  • Виталий: «Космическое топливо»;
  • Михаил: «В Москве дешевле»;
  • Джорж: «Это ж чего туда набадяжили? Каких-то суперприсадок?»;
  • Ида: «Пушилин сказал, завтра 120-тый завезет»;
  • Влад: «Это первый республиканский бензин».

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