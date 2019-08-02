«Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 1 августа на автозаправках Донецка и Макеевки начали продавать бензин марки АИ-100. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что литр такого топлива стоит 55 руб. (22 грн по курсу местного банка на 02.08.2019). При этом стоимость бензина А-95 на заправках «ДНР» составляет 48 руб. за литр (19 грн), А-92 – 45 руб. (18 грн), дизельного топлива – 50 руб. (20 грн).

«Производство бензина марки АИ-100 началось в РФ в 2017 году. Он подходит для турбированных и высокофорсированных двигателей. Свойства топлива позволяют повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Оно дает на 8,8% меньше нагара в камере сгорания и сокращение расхода горючего на 4%», – утверждают в «ДНР».

В социальных сетях активно обсуждают новый вид топлива: