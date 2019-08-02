В Лисичанске возобновили электроснабжение водоканала. Новости

Энергетики ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО) восстановили энергоснабжение «Лисичанскводоканала», которое отсутствовало в районе РТИ. Об этом сообщила пресс-секретарь «ЛЭО» Юлия Рыбалко.

«Луганское энергетическое объединение подключило Лисичанский водоканал. Ними выполнено обязательство относительно графика погашения долга, поэтому Лисичанск и район [РТИ] уже с водой», – сказала она.

Напомним, 31 июля из-за долгов за электроэнергию энергетики обесточили объекты Рубежанского, Кременского и частично Лисичанского водоканалов. 1 августа «ЛЭО» получило от Рубежанского и Кременского водоканалов гарантийные письма по погашению задолженности и подключило им электроснабжение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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