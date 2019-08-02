Гуманитарка от Красного Креста в Донецке: Как выдают, и что в нее входит (Фото). Новости

Житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о гуманитарном наборе, который продолжает выдать Международный комитет Красного Креста (МККК) во временно неподконтрольном украинской власти городе. Об этом он расспросил дончанина, который получил такую помощь.

По словам жителя Донецка Станислава, гуманитарную помощь от МККК местные жители получают по паспортам и талонам прямо из грузовиков. На один талон дается один набор из двух ящиков – с продуктами и средствами гигиены. «Гуманитарка выдается раз в три месяца. Бывает задерживают на две недели – раз в 3,5 месяца. Раньше выдавали три набора на адрес, смотря, сколько прописано [в жилье], сейчас максимум два набора выдают. Раньше три максимум давали, даже если прописано пять человек», – говорит он.

Фото: скриншот видео

Дончанин сообщил, что право на такую помощь имеют только те жители, чье жилье разрушено или повреждено в результате боевых действий, но есть нюансы. «Нужен акт разрушений, ты получаешь в исполкоме его. Сейчас многих людей повычеркивали из списков, потому что поставили окна людям. И, независимо – даже если за свои деньги вставил окна, все равно тебе уже не будет полагаться гуманитарка. ЖЭК это фиксирует», – рассказал Станислав.

Игорь Полтавец показал, что входит в состав продуктового набора от МККК:

3 пачки макарон;

1 пачка черного чая 200 гр;

8 пачек сухих дрожжей;

2 бутылки растительного масла;

2 упаковки гречневой крупы 1 кг;

1 упаковка риса 1 кг;

1 пачка сахара 1 кг;

5 пачек муки по 1 кг;

4 банки консервированных сардин;

2 банки тушенки говяжьей.

«Это все, что входит в большую коробку гуманитарного набора от Красного Креста для разрушенцев. Это конкретно город Донецк. Не знаю, различается где-то в других местах гуманитарка либо нет», – отметил дончанин.

В состав гигиенического набора, упакованного в меньшую коробку, входит:

1 упаковка стирального порошка для ручной стирки;

2 шт. туалетной бумаги;

1 уп. прокладок;

1 шт. мыло;

1 пачка зубной пасты;

1 шт. шампунь;

1 уп. бритвенных одноразовых станков, 5 шт;

1 зубная щетка.

Как сообщалось ранее, в 2018 году жителю Донецка Игорю Полтавцу удалось раздобыть гуманитарную помощь от МККК, предназначенную дончанину, чье жилье было разрушено в результате боевых действий. Он выкупил комплект гуманитарки за 500 руб. (199 грн по курсу местного банка на 02.09.2019) и показал, что в него входит.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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