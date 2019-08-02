С душой и личным: В Краматорске вышивают необычную карту Украины (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) мастера украинского разговорного клуба «Файно» ко Дню независимости вышивают деревянную карту Украины. Делают это в Детской центральной библиотеке им. Пушкина. Участие в создании карты могут принять все желающие.

С утра над картой ко Дню независимости Украины трудятся несколько мастериц. Они вышивают карту из дерева нитками и бисером. Деревянные элементы по заказу клуба «Файно» изготовили в Константиновке.

Среди мастериц – Антонина. Об этой акции женщина узнала из социальной сети. «Я вообще вышиваю бисером – картины или еще что-то, но на доске первый раз. На материале, конечно, легче. Я еще не привыкла», – отмечает мастерица.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Еще одна участница проекта – Галина. Женщина вышивает элемент карты с Харьковской областью, хотя ранее бисером никогда не вышивала. Именно этот элемент выбрала для себя по личным причинам. «Мой внук в этом году поступил в Харьковский юридический университет им. Ярослава Мудрого, поэтому я сейчас вышиваю Харьков. Я очень радуюсь, что мой внук поступил. Он – сын погибшего бойца, который на войне погиб», – рассказала она.

Каждая область Украины на деревянной карте вышивается отдельно. Потом элементы сложат в единый пазл. За первый день работы мастерицы успели вышить 5 областей. Завершить работу над картой планируют до 20 августа.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам руководителя украинского разговорного клуба «Файно» Оксаны Муравьевой, над картой Украины трудятся с душой. «Каждый из нас взял ту область, которая ему по душе. Я родилась на Луганщине и вчера вышила Луганщину», – говорит она.

Готовую карту Украины презентуют в Краматорске в День независимости, 24 августа, в парке им. Пушкина, а потом передадут детской библиотеке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»