Зеленского просят вернуть Украине ядерный статус. Новости

Президента Украины Владимира Зеленского просят вернуть стране ядерный статус. Текст соответствующей петиции обнародован на официальном сайте главы государства.

Автор петиции напомнил, что 5 декабря 1994 года Российская Федерация, США, Великобритания и Украина подписали Будапештский меморандум, в котором говорится о лишении Украины ядерного статуса и обязательствах подписантов уважать независимость, суверенитет и государственные границы Украины.

«Российская Федерация не сдержала свою часть договора, и Украина должна вернуть себе ядерный статус!», – считает автор петиции Виталий Дрыль.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 30 июля, собрала 159 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 90 дней.

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