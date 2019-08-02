Проблема с яслями: В Славянске показали новый детсад за 5 миллионов (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) завершили реконструкцию детского сада № 26 «Буратино». Учреждение планируют официально открыть 1 сентября, а сейчас заканчиваются ремонтные работы и ведется набор персонала и запись детей в группы, передает корреспондент «Донецких новостей».

На реконструкцию из городского бюджета изначально было выделено 4, 5 млн грн. Но планируют выделить средства на новый забор и дополнительное оборудование «Думаю, в 5,5 миллионов мы впишемся», – считает городского головы Славянска Вадим Лях.

Он отметил, что в городе «основной и больной вопрос» – оформление ребенка в ясли. «По остальным категориям у нас более-менее ситуация в норме. Да, в определенные садики есть очереди, но наибольшие – в ясельные группы. Поэтому предлагаем, если устраивает местоположение детсада № 26, устроить ребенка в этот садик. Хотим наполнить его полностью, максимально», – говорит мэр.

Как рассказала «Донецким новостям» заведующая детсада №26 Оксана Зарицкая, учреждение рассчитано на 12 групп, проектная мощность – 220 детей. Пока набрали 36 человек.

После ремонта все помещения – просторные и светлые. Остались небольшие косметические работы. Мебель и оборудование собраны.

«Здание двухэтажное. У нас 12 групповых комнат с туалетными комнатами. Есть баки, поэтому у нас будет теплая вода. Есть кабинеты психолога, методиста, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет, технические помещения и туалетная комната для персонала», – перечисляет заведующая учреждения.

Сейчас также продолжается набор персонала. «Техперсонал практически мы уже набрали. Люди идут. Хотелось, чтобы больше был выбор воспитателей. Сейчас набираем, смотрим. Воспитатели нужны – пусть приходят, записываются. Мы хотим провести собеседования, посмотреть, поговорить. Какой стаж работы, какое образование, где человек работал, какая тема самообразования. Пока мы записываем данные и контактный номер телефона. Чуть позже мы будем людей приглашать и для более тесного общения», – говорит заведующая.

Заканчивают озеленение и благоустройство двора детского садика. Основные работы сделаны.

«На улице у нас обустроены групповые площадки с павильонами. Будут устанавливаться качели, горки, песочницы, столики, грибочки. Ждем, когда привезут», – комментирует Оксана Зарицкая.

Также планируется замена ограждения по периметру всего дошкольного учреждения. Это будет новый кирпичный забор. Беспокоятся и о безопасности.

«У нас в дошкольных учреждениях есть тревожная кнопка. Из практики – мы пользовались. Быстро приезжают, быстро реагируют. Все быстро, культурно и тихо», – рассказывает заведующая