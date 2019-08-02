Здесь есть надежда: Почему переселенцы не хотят возвращаться на Донбасс. Новости

В первом квартале 2019 года только 23% переселенцев сообщили, что намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, что на 5% меньше, чем в конце 2018 года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в июле 2019 года.

Согласно отчету, не намерены возвращаться домой даже после окончания войны на Донбассе 34% ВПЛ. Затруднились ответить на вопрос о возвращении 23% переселенцев. При этом доля переселенцев, которые сообщали, что находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, в сравнении с 2018 годом увеличилась с 69% до 73%.

Скриншот отчета МОМ

На вопрос о планах на три месяца ответы были следующие:

намерены оставаться в своем нынешнем месте жительства – 84%;

затруднились ответить – 7%;

возвращение в место жительства до перемещения – 2%;

переезд в другую область в пределах Украины – 1%;

переезд за границу – 1%;

не ответили на вопрос – 1%.

Намерения не возвращаться на Донбасс были большими среди переселенцев, проживающих дальше от неподконтрольной Украине территории Донетчины и Луганщины. Этот результат опроса сохраняется с 2017 года. При этом, согласно опросу, 51% ВПЛ имеют близких членов семьи, которые сейчас проживают на неподконтрольных территориях. Среди переселенцев, имеющих там близких родственников, чаще выражают намерения относительно возвращения (47%), чем те ВПЛ, которые не имеют там близких родственников (39%).

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Некоторые переселенцы свои намерения и ситуацию с возвращением на Донбасс поясняют так:

Ключевой информант (женщина, 39 лет): «Молодежь уехала без возврата. Вернулись только пенсионеры. Это естественный отбор. Те, кто может остаться здесь, в большинстве случаев – это молодые люди».

ВПЛ (женщина, 44 года) из Донецкой области: «Из всей семьи только я могу вернуться. Мне жаль дом. Там у меня есть родственники. Некоторые из них вернулись. Не потому, что они хотели жить там, а потому, что им не с чего платить за квартиру».

Ключевой информант (мужчина, 55 лет): «Большинство хотели бы остаться [на подконтрольной Украине территории]. Почему? Потому что все те районы были заминированы, и, по сути, ситуация только ухудшается. Здесь есть надежда, люди приспосабливаются, государство заботится».

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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